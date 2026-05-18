Жительница Приамурья задолжала алименты на сына в сумме более 0,5 млн рублей

Москва18 мая Вести.По решению суда мать, задолжавшая по алиментам на сына более 500 тысяч рублей, будет принудительно работать 5 месяцев, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

Установлено, что в 2012 году по решению суда женщина должна была выплачивать алименты в размере 10% от прожиточного минимума на ребенка - 760 рублей. Выплаты не поступали. В 2024 году мать привлекли к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. С февраля по октябрь 2025 года женщина отбывала наказание, работая принудительно в Биробиджане, но алименты продолжала игнорировать. Освободившись, вернулась домой и официально не трудоустроилась.

На момент вынесения приговора долг составил почти 515 тысяч рублей отмечается в сообщении

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание - 5 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.