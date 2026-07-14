В Приморье суд взыскал в пользу семьи погибшего на фирме работника 1,5 млн руб.

Семье погибшего на производстве в Приморье сотрудника выплатят 1,5 млн рублей В Приморье суд взыскал в пользу семьи погибшего на фирме работника 1,5 млн руб.

Москва14 июл Вести.Семье погибшего на одном из предприятий Фокино по решению суда выплатят компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры Приморского края.

Установлено, что в мае 2023 года на производственном участке в Комсомольске-на-Амуре мастер допустил выполнение работ без оформления необходимого наряда-допуска и без надлежащего контроля. В результате несчастного случая один из работников получил смертельные травмы. Расследование показало, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с организации-работодателя компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу членов семьи погибшего 1,5 млн рублей отмечается в сообщении

Ранее в отношении виновного должностного лица постановлен обвинительный приговор.