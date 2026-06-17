Двум прорабам в Солнечногорске вынесли приговор за гибель рабочего на стройке

В Подмосковье двух сотрудников компании осудили за гибель рабочего на стройке Двум прорабам в Солнечногорске вынесли приговор за гибель рабочего на стройке

Москва17 июн Вести.В Солнечногорске суд признал виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека двух прорабов строительной организации. Подробности СК по Московской области сообщает в MAX.

По материалам следствия, 4 июня 2024 года подсудимые на строительном объекте в пгт. Андреевка дали задание электромонтеру, который не имел соответствующих навыков и квалификации.

В результате при проведении работ электромонтер получил удар током от которого скончался на месте происшествия говорится в сообщении

В ходе проведенных следственных мероприятий вина прорабов была доказана. Подсудимым назначено наказание в виде 1 года колонии-поселения.