Ответственный за ТБ получил два года условно за гибель двух рабочих на Сахалине

В смерти двух рабочих на стройке в Южно-Сахалинске виновен ответственный за ТБ Ответственный за ТБ получил два года условно за гибель двух рабочих на Сахалине

Москва1 июл Вести.Два года условного срока с таким же испытательным присудил Корсаковский городской суд жителю Южно-Сахалинска за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщила пресс-служба судебной системы Сахалинской области на странице "ВКонтакте".

Судом установлено, что в феврале 2026 подсудимый, являясь лицом, ответственным за соблюдение правил безопасности на строительном объекте в Корсаковском районе, допустил грубые нарушения правил охраны труда, а также правил безопасности ведения строительных и иных работ на высоте в зоне повышенной опасности, где возможно падение людей с высоты. В результате чего при осуществлении … работ по устройству навесной фасадной системы трое рабочих упали с высоты шестого этажа на землю, одному рабочему был причинен тяжкий вред здоровью, двое рабочих скончались отметили в пресс-службе

Суд также на два года запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с производством строительных работ.

Приговор вступил в законную силу.