Москва17 июн Вести.Во Владимирской области суд взыскал со строительной фирмы компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего сотрудника. Подробности сообщает в MAX.

Как установлено, в мае 2025 г. погибший мужчина работал водителем в компании ответчика в городе Радужный. Выполняя поручение исполнительного директора, он проводил работу по обвариванию штанги буровой установки в котловане. В момент проведения работ произошел обвал грунта, работник оказался завален землей и погиб.

Причиной несчастного случая на производстве послужило отсутствие конструкций крепления стенок котлована, отсутствие плана работ, непроведение инструктажа и обучения выполнения работ говорится в сообщении

Собинский городской суд обязал выплатить ответчика по 3 500 000 руб. в пользу каждого члена семьи погибшего.