Москва18 июлВести.Прокуратура в Приморье направила в суд уголовное дело о сокрытии руководителем коммерческой организации средств для уплаты налогов в размере более 91 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
По версии следствия, с марта по июль 2025 года обвиняемый, зная об имеющейся задолженности по налоговым платежам, проводил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Сумма сокрытых средств превысила 91 миллион рублей. Прокуратура предъявила иск о взыскании в доход государства этой суммы.