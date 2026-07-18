Перед судом в Приморье предстанет за сокрытие 91 млн руб. налогов директор фирмы

Руководитель фирмы в Приморье обвиняется в укрытии более 91 млн руб. налогов Перед судом в Приморье предстанет за сокрытие 91 млн руб. налогов директор фирмы

Москва18 июл Вести.Прокуратура в Приморье направила в суд уголовное дело о сокрытии руководителем коммерческой организации средств для уплаты налогов в размере более 91 миллиона рублей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

По версии следствия, с марта по июль 2025 года обвиняемый, зная об имеющейся задолженности по налоговым платежам, проводил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Сумма сокрытых средств превысила 91 миллион рублей. Прокуратура предъявила иск о взыскании в доход государства этой суммы.