Из Доминиканы депортирован россиянин, обвиняемый в неуплате налогов Доминикана выдала России обвиняемого в неуплате более миллиарда рублей налогов

Москва21 апр Вести.Гражданин России, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов более чем на 1,1 млрд рублей, депортирован из Доминиканы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россиянин был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Представители Доминиканской Республики передали его российским полицейским в аэропорту Санто-Доминго.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере проинформировала официальный представитель МВД РФ

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ.

По данным российской полиции, в период с 2017 по 2020 годы фигурант дела являлся бенефициарным совладельцем и руководителем коммерческого предприятия. Для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость он и его сообщники предоставляли декларации с фиктивными данными. Ущерб от этих действий составил более 1,1 миллиарда рублей.