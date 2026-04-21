Москва21 апрВести.Гражданин России, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов более чем на 1,1 млрд рублей, депортирован из Доминиканы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Россиянин был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Представители Доминиканской Республики передали его российским полицейским в аэропорту Санто-Доминго.
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размерепроинформировала официальный представитель МВД РФ
Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ.
По данным российской полиции, в период с 2017 по 2020 годы фигурант дела являлся бенефициарным совладельцем и руководителем коммерческого предприятия. Для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость он и его сообщники предоставляли декларации с фиктивными данными. Ущерб от этих действий составил более 1,1 миллиарда рублей.