Москва11 апр Вести.Россиянин, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, был экстрадирован из Аргентины по делу о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации следствия, в 2021 году мужчина, являвшийся в то время сотрудником одного из филиалов РЖД, неоднократно предоставлял компании фальшивые проездные документы, а также поддельные договоры и чеки о проживании для получения компенсации. В результате сотрудник причинил работодателю материальный ущерб.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Аргентинской Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения сообщила Волк

По факту преступления против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), после чего экс-сотрудник РЖД скрылся за границей, чтобы избежать правосудия, и был объявлен в международный розыск.

Ранее ОАЭ выдали России двух граждан, находившихся в международном розыске.