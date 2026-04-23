В РФ из ОАЭ депортировали обвиняемого в многомиллионном мошенничестве россиянина

Москва23 апр Вести.Из Объединенных Арабских Эмиратов в РФ депортирован фигурант многомиллионного дела о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что преступление было совершено в Башкортостане.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Объединенных Арабских Эмиратов депортирован гражданин Российской Федерации заявила представитель МВД журналистам

По ее словам, фигурант являлся генеральным директором двух строительных компаний в период с 2023 по 2024 год. За это время он "совершил хищение денежных средств граждан, заключив с ними договоры подряда на строительство различных объектов недвижимости и проведение других работ".

Уголовно дело о мошенничество было возбуждено в Уфе в 2024 году. В ходе расследования потерпевшими были признаны более 130 людей.

Ущерб от мошеннических действий составил свыше 200 млн рублей отметила Волк

Обвиняемому удалось скрыться от правосудия, но позже он был задержан на территории ОАЭ.