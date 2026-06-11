ОАЭ экстрадировали в Россию двух обвиняемых по уголовным делам ОАЭ передали России двух обвиняемых в похищении и мошенничестве

Москва11 июн Вести.Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию двух граждан РФ, находившихся в международном розыске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, передача разыскиваемых состоялась в аэропорту Дубая. Их передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ и ФСИН России для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Один из экстрадированных обвиняется в похищении человека, совершенном в 2021 году в Тверской области. По версии следствия, он вместе с сообщниками насильно посадил потерпевшего в автомобиль, избил его и требовал передать деньги и интересующую информацию. После возбуждения уголовного дела фигурант скрылся за границей. В мае 2024 года его объявили в международный розыск, а спустя два месяца задержали на территории ОАЭ.

Вторая фигурантка разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в период с 2005 по 2007 год, будучи директором и соучредителем строительной компании в Ростове-на-Дону, она вместе с сообщником использовала служебное положение для хищения денежных средств участников долевого строительства. Ущерб, по данным правоохранительных органов, составил несколько десятков миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено в 2010 году. После объявления в международный розыск она была задержана правоохранительными органами ОАЭ.

Как отметила Волк, экстрадиция стала возможной благодаря взаимодействию российских правоохранительных органов с зарубежными партнерами по каналам Интерпола.