Сестра россиянки, которой грозит казнь в ОАЭ, раскрыла хронику событий Сестра арестованной в ОАЭ из-за багажа россиянки уверена, что девушку подставили

Москва26 мая Вести.Семья россиянки Карины Зориной, которую в ОАЭ подозревают в незаконной перевозке огромной партии наркотиков, уверена, что девушку подставили. Об этом рассказала ИС "Вести" сестра задержанной Валерия.

25 мая СМИ сообщили, что в аэропорту Дубая задержана девушка из Ивановской области. Причиной задержания стало обнаружение 17 кг наркотиков в багаже.

Со слов родственников, Карина прилетела из Бангкока в Дубай вместе с новым знакомым, гражданином Великобритании. Ее спутник занимался покупкой билетов и регистрацией на рейс. На себя он оформил только ручную кладь, а на Карину — багаж. По словам родственников, девушка об этом не знала. По прилету в Эмираты во время досмотра в чемодане обнаружили крупную партию наркотиков.

По прилете в Дубай их попросили открыть чемоданы и спросили: "Что там?" Молодой человек сказал: "Снаряжение для дайвинга". Потом открыли этот чемодан, открыл сам молодой человек, потому что там был кодовый замок. Потом ей (Карине Зориной. - Прим. ред.) сообщают, что чемодан на ней (оформлен на нее. - Прим. ред.). Она в шоке. Их обоих задерживают говорит Валерия

Родные россиянки считают, что новый знакомый использовал ее для перевозки запрещенных веществ.

Она полетела на выходные со своим знакомым, сколько они знакомы — мы не знаем. Она вообще никого в курс дела не ввела добавила Валерия

Родственники уже обратились в посольство, наняли адвоката. Защита запросила записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Бангкока, а также проведение экспертиз и проверку отпечатков пальцев на багаже.

Доказать невиновность крайне сложно. Необходимо установить лицо, которое передало багаж, установить переписки, предоставить следствию переписки между собой с тем лицом, которое предоставило вам багаж. Если есть какие-либо голосовые сообщения, видеозаписи — это все необходимо предоставить следствию объяснил адвокат Павел Агиев

СМИ со ссылкой на генконсульство РФ в ОАЭ сообщают, что россиянка поддерживает контакт с представителями дипмиссии, жалоб на нарушение ее прав не поступало. Все необходимые процессуальные действия осуществляются в соответствии с местным законодательством.

Карина Зорина в последние пять лет проживала в Таиланде, работала танцовщицей в клубе. По информации Mash, ее британским спутником был 35-летний рэпер Олуватобилоба Айеола, известный как Big Tob. Сначала его отпустили под подписку, но после показаний девушки задержали.

В ОАЭ действуют строгие законы: за употребление, хранение, перевозку, продажу, контрабанду и выращивание наркотических и психотропных веществ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения либо смертной казни.