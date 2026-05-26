Mash: туристку РФ, задержанную с 17 кг наркотиков, мог подставить рэпер Big Tobz

Москва26 мая Вести.Британский рэпер Олуватобилоба Айеола, известный под псевдонимом Big Tobz, мог подставить российскую туристку, задержанную в аэропорту Дубая с 17 килограммами марихуаны в багаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что россиянка настаивает на прохождении полиграфа вместе с рэпером. Родители туристки ждут записи с камер видеонаблюдения в аэропорту, а также отпечатков пальцев с чемодана и других экспертиз по делу.

35-летний артист прославился музыкой в жанре рэп. Позже Big Tobz стал поп-боксером в промоушене Misfits Boxing, выступал в тяжелой категории, а потом попробовал себя в качестве актера, сыграв роль в фильме "Бэмби: Лесной кошмар".

25 мая сообщалось, что российскую туристку из Ивановской области задержали вместе со знакомым из Британии в аэропорту Дубая с 17 кг наркотиков в багаже. Подчеркивалось, что рэпер пытался переложить вину на россиянку, но местные полицейские поняли, что девушку подставили, и задержали обоих.