Москва29 мая Вести.Россиянке Карине Зориной, которую в середине мая арестовали в Дубае после обнаружения наркотиков в зарегистрированном на нее багаже, требуется консультация врача. Девушке нужен рецепт на лекарство, которое она принимает регулярно, однако медицинскую помощь ей пока не оказали, сообщила мать задержанной Татьяна агентству РИА Новости.

По словам женщины, Карина периодически звонит ей по телефону. Она рассказала, что дочь постоянно принимает препарат, для получения которого необходим рецепт. В заключении Карина попросила, чтобы ее осмотрел врач. Ей пообещали встречу с медиком, но, как утверждает мать, этого до сих пор не произошло.

Она просила, чтобы ее осмотрел врач … Нет … С врачом … никак … Просила примерно неделю назад. уточнила мать девушки

Мать задержанной добавила, что врача Карине обещают предоставить в ближайшие дни.

По словам Татьяны, у девушки пока есть небольшой запас таблеток. Сама Карина их не хранит: один раз в день препарат ей приносит охранник. Однако, как отметила мать, лекарства осталось примерно на два дня.

Татьяна также рассказала, что ее беспокоит состояние дочери, поскольку у Карины начали появляться синяки на теле. По словам женщины, сама девушка предполагает, что это может быть связано с анемией. При этом мать отметила, что у ее отца был рак крови, а ее предупреждали, что тромбоцитопения может быть наследственной. Татьяна вспомнила, что у ее отца также появлялись синяки по всему телу.

Ранее семья россиянки заявила, что девушку могли подставить.

25 мая СМИ писали, что девушку из Ивановской области задержали в аэропорту Дубая после того, как в ее багаже обнаружили 17 килограммов наркотиков.