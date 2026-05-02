Рэпер Flo Rida притворился фотографом перед концертом в Москве, и его не узнали Американский рэпер Flo Rida притворился фотографом перед концертом в Москве

Москва2 мая Вести.Прилетевшего в Москву американского рэпера Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард) перед концертом не узнали поклонники, так как он притворился фотографом. Такую информацию распространил Telegram-канал Mash.

В публикации сказано, что артист надел парик и спустился в толпу поклонников. Утверждается, что некоторым фанатам он раскрыл свою настоящую личность, но они ему не поверили, с иронией ответив: "Очень смешно".

После того, как рэпер снял парик, поклонники узнали его и не сдержали эмоций, говорится в материале

Рэпер прибыл в Москву 2 мая на частном самолете. В России у него впервые запланирован концертный тур. В аэропорту Внуково его встречали черной икрой, коньяком и бородинским хлебом.

Flo Rida – 46-летний рэпер. Его наиболее известным треком считается саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", созданный совместно с рэпером T-Pain.