Москва2 маяВести.Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) подарил зрительнице на концерте в Москве свои кроссовки с автографом. Об этом сообщает РИА Новости.
Артист на сцене снял свои белые кроссовки, оставил на них подпись и вручил девушке из фан-зоны.
Уточняется, что артисту принесли запасную пару обуви.
Рэп-исполнитель Flo Rida прибыл в российскую столицу 2 мая. В России у него запланирован первый тур.
Ранее сообщалось, что перед концертом артист притворился фотографом перед поклонниками, и они его не узнали.
Трэмар Диллард – 46-летний рэпер, известный как Flo Rida. Его наиболее известным треком считается саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2".