Рэпер Flo Rida подарил девушке на концерте в Москве свои кроссовки с автографом

Рэпер Flo Rida подарил зрительнице в Москве свои кроссовки с автографом Рэпер Flo Rida подарил девушке на концерте в Москве свои кроссовки с автографом

Москва2 мая Вести.Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) подарил зрительнице на концерте в Москве свои кроссовки с автографом. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист на сцене снял свои белые кроссовки, оставил на них подпись и вручил девушке из фан-зоны.

Уточняется, что артисту принесли запасную пару обуви.

Рэп-исполнитель Flo Rida прибыл в российскую столицу 2 мая. В России у него запланирован первый тур.

Ранее сообщалось, что перед концертом артист притворился фотографом перед поклонниками, и они его не узнали.

Трэмар Диллард – 46-летний рэпер, известный как Flo Rida. Его наиболее известным треком считается саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2".