Москва29 июн Вести.Американский рэпер Lil Pump впервые даст масштабный сольный концерт в России. Выступление состоится 22 августа на площадке VK Stadium в Москве, сообщили организаторы из агентства Force Events.

Ранее артист уже приезжал в РФ, сотрудничал с российскими музыкантами и неоднократно высказывался о симпатии к россиянам. Однако предстоящий концерт станет его первым большим клубным шоу в стране, рассказали организаторы в интервью агентству ТАСС.

22 августа в VK Stadium пройдет концерт Lil Pump – легенды западного хип-хопа 2010-х говорится в сообщении

Lil Pump стал известен в середине 2010-х годов благодаря платформе SoundCloud, где начал музыкальную карьеру. Его дебютный альбом занял третье место в чарте Billboard 200, а композиция Gucci Gang получила мировую популярность.