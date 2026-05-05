Швыдкой: меньше чем через неделю в Токио откроется фестиваль российской культуры

Швыдкой рассказал о программе 21-го фестиваля российской культуры в Японии Швыдкой: меньше чем через неделю в Токио откроется фестиваль российской культуры

Москва5 мая Вести.11 мая в Токио откроется 21-й фестиваль российской культуры. Подробнее о программе мероприятия в интервью ИС "Вести" рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Россия готова представлять свое искусство на любых международных площадках, отметил он.

[Фестиваль] будет идти с мая до конца года, и помимо музыкантов, которые представляют нашу страну на этой церемонии открытия – это музыканты Петербургского дома музыки под руководством Сергея Ролдугина, – в этой программе фестиваля будет и выступление ансамбля [Игоря] Моисеева, и тур Дениса Мацуева, и тур Санкт-Петербургского симфонического оркестра филармонии … во главе с Николаем Алексеевым и многое-многое другое рассказал Швыдкой

Церемония открытия фестиваля пройдет в токийском концертном зале Ginza Blossom. В ней примут участие российский виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков и пианист Тимофей Владимиров. Среди японских музыкантов – бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.