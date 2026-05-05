Швыдкой: в Венеции мы представляем не только русский, но и большой мир

На биеннале в Венеции РФ представляет не только русский, но и большой мир Швыдкой: в Венеции мы представляем не только русский, но и большой мир

Москва5 мая Вести.Россия на Венецианской биеннале представляет не только русский, но и большой мир. Об этом ИС "Вести" заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, российская программа будет представлена впервые за четыре года. Как отмечает Швыдкой, помимо российских мастеров этнической культуры и современной музыки в программе участвуют и музыканты из Латинской Америки и Африки.

Хотя Россию очень трудно назвать южной страной, но тем не менее мы хотели показать искусство большинства мирового. И я думаю, что это должно иметь успех. Потому что, повторю, в центре это люди, которые владеют такой корневой культурой и российской, и русской … Понятно, что пространство российского павильона – это не стадион в Лужниках это достаточно такое камерное пространство. Но мы постараемся вместить туда как бы весь мир, не только русский мир, но и мир, большой мир, в котором живут замечательные музыканты, музыканты, представители … искусств сказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству

Ранее Швыдкой заявил, что сам факт присутствия РФ на биеннале в Венеции очень важен.