Москва5 мая Вести.Отставка международного жюри Венецианской биеннале позволила России вернуться в конкурс. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью ИС "Вести".

Из-за отставки жюри дирекция фестиваля выработает новый способ присуждения главного приза биеннале, отметил Швыдкой.

Самое интересное, что отставка жюри вернула Россию в конкурс, потому что когда начались вот эти все политические конфликты, то жюри сказало, что оно не придет ни в российский, ни в израильский павильон. А теперь жюри нет. И все придут. Кто захочет, тот и придет, что называется сказал он

Ранее на сайте выставки сообщалось, что международное жюри Венецианской биеннале искусства объявило об отставке на фоне разногласий из-за российского участия в смотре. Также Еврокомиссия уведомила организаторов о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона.