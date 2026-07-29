Из ОАЭ экстрадирована блогер Лусик Карапетян, обвиняемая в мошенничестве

ОАЭ выдали России блогера Лусик Карапетян, обвиняемую в мошенничестве Из ОАЭ экстрадирована блогер Лусик Карапетян, обвиняемая в мошенничестве

Москва29 июл Вести.Из ОАЭ в Россию экстрадирована блогер Лусик Карапетян, обвиняемая в мошенничестве на 85 тыс. рублей и находившаяся в международном розыске. Об этом сообщило МВД РФ.

Предварительно, в 2022 году женщина организовала в столичном регионе группу, участники которой похищали деньги граждан, которым изначально обещали выигрыш от верного распределения ставок на матчи и другие спортивные события в букмекерских конторах.

Таким образом, фигурантка была объявлена в международный розыск, а в августе 2023 года ее задержали правоохранители на территории ОАЭ.

Сегодня (29 июля. — Ред.) в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянку, которая обвиняется … [по] ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере. — Ред.) говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства

Лусик Карапетян в ближайшее время будет доставлена в Москву.