В Египте трое россиян обвиняются в международном мошенничестве

Москва2 июн Вести.Трое граждан России стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного процесса.

Экономический суд постановил заморозить активы 15 человек, среди которых трое россиян, в связи с обвинением в создании международной преступной группировки, занимавшейся мошенничеством и присвоением денежных средств через электронную платформу под названием Canlop уточнил собеседник агентства

Согласно материалам расследования, злоумышленники убеждали своих потенциальных жертв вкладывать средства в созданную ими онлайн-платформу и обещали высокую прибыль.

Как уточняется, фигуранты были задержаны в январе текущего года. Их активы заморожены до вынесения приговора.