Москва16 авгВести.Российский гражданин С. А. Миронов задержан в отеле Renaissance в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в стране.
В диппредставительстве указали, что россиянина обвинили в "нарушении правил поведения, принятых в исламе". Дипломаты уточнили, что судебное разбирательство продолжается.
Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родинусказали там
Сотрудники консульского отдела посольства внимательно следят за ситуацией, а также контактируют с египетскими властями и семьей задержанного.