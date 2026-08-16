Россиянин задержан в Египте за нарушение исламских правил В Шарм-эль-Шейхе задержали гражданина РФ за нарушение исламских правил

Москва16 авг Вести.Российский гражданин С. А. Миронов задержан в отеле Renaissance в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в стране.

В диппредставительстве указали, что россиянина обвинили в "нарушении правил поведения, принятых в исламе". Дипломаты уточнили, что судебное разбирательство продолжается.

Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину сказали там

Сотрудники консульского отдела посольства внимательно следят за ситуацией, а также контактируют с египетскими властями и семьей задержанного.