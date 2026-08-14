Слесаря из Самарской области судят в Египте за прикосновение к арабке В Египте россиянин, случайно коснувшийся арабки, предстанет перед судом

Москва14 авг Вести.Россиянин Сергей Миронов, случайно коснувшийся арабской женщины во время вечеринки в пятизвездочном отеле Шарм-эль-Шейха, был обвинен в непристойных действиях и предстанет перед египетским судом, сообщил телеканал НТВ.

Мужчина, по словам его супруги, после пенной вечеринки споткнулся о шезлонг, на котором сидела местная жительница, и случайно коснулся ее рукой. Это стало причиной конфликта с мужем арабки.

Миронов объяснил сотрудникам и охране отеля, что инцидент произошел случайно, а затем отправился спать. Ночью к мужчине и его супруге в номер пришли полицейские.

Сергея увезли в участок, а у его жены Татьяны забрали документы. Арабский мужчина написал заявление на туриста из России и попросил привлечь Сергея Миронов к ответственности по статье "Действия непристойного характера в отношении женщины" говорится в публикации

Ознакомиться с сутью дела россиянам не дали. Вместо этого у них начали вымогать 10 тысяч долларов за прекращение дела. Однако такой суммы у слесаря ТЭЦ из Самарской области с собой не было.

Переводчик перевел нам слова мужа потерпевшей: "Если вы хотите, чтобы не заводили дело, дайте 10 тысяч долларов". Мы сказали, что у нас нет такой суммы. Они сказали: "А сколько у вас есть?" Муж сказал: "Я ни в чем не виноват, я не буду вам платить". Тогда полиция снова зашла и мужа моего забрала рассказала Татьяна Миронова

Египетские правоохранители поставили Татьяну Миронову перед фактом, что ей запрещено выступать свидетелем в суде по этому делу. Однако на защиту россиянина в суде в качестве свидетеля по делу о "домогательствах" встал главный аниматор отеля, который вел вечеринку в тот вечер.

Российское консульство предоставило защитника слесарю Миронову. Он уже затребовал у отеля записи с камер видеонаблюдения, а родственники мужчины ищут других свидетелей инцидента, чтобы доказать беспочвенность обвинений подытожил телеканал

Ранее в Абхазии арестовали подозреваемого в избиении российской туристки около кафе 2 августа. Против него возбудили уголовное дело. Отмечается, что мужчина ранее был судим.