Избитая в Грузии туристка не обращалась в Секцию интересов РФ в Тбилиси

Секция интересов РФ отреагировала на избиение российской туристки в Кахетии Избитая в Грузии туристка не обращалась в Секцию интересов РФ в Тбилиси

Москва22 июл Вести.Пострадавшая при нападении в Кахетии россиянка не обращалась в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Об этом сообщили РИА Новости сотрудники Секции.

Собеседники журналистов уточнили, что узнали о произошедшем из прессы.

Поскольку пострадавшая не обращалась за содействием в Секцию интересов России рассказали собеседники агентства

Сотрудники также уточнили, ссылаясь на СМИ и прокуратуру, что участницам конфликта пока не запрещено покидать Грузию.

Инцидент с нападением на туристку, имеющую гражданство Турции и России, произошел 19 июля в гостинице в Телави, когда там отмечали свадьбу. По данным из СМИ, произошел конфликт между участником торжества (жителем Грузии) и иностранными туристками. По информации ряда изданий, мужчина вломился в номер к девушкам, обвинял в том, что они портят свадьбу и разговаривают на русском языке, и напал на одну из них, в частности, ударил по лицу. Девушка получила перелом носа. Местному жителю было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью, впоследствии его освободили под залог.

Защита нападавшего утверждает, что одна из россиянок первой замахнулась на него. В связи с этим прокуратура проверяет обе стороны конфликта.