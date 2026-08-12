Baza: в Абхазии арестован подозреваемый в избиении туристки из России

Baza: арестован подозреваемый в избиении российской туристки в Абхазии Baza: в Абхазии арестован подозреваемый в избиении туристки из России

Москва12 авг Вести.В Абхазии арестован мужчина по подозрению в избиении российской туристки около кафе 2 августа, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает канал Baza.

36-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийством. По версии следствия, 2 августа в кафе "Немо" он избил 37-летнюю жительницу Черкесска утверждается в публикации

По данным канала, задержанный нарушил условия домашнего ареста, покинув место проживания, и ранее уже был судим.