Москва12 авгВести.В Абхазии арестован мужчина по подозрению в избиении российской туристки около кафе 2 августа, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает канал Baza.
36-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийством. По версии следствия, 2 августа в кафе "Немо" он избил 37-летнюю жительницу Черкесскаутверждается в публикации
По данным канала, задержанный нарушил условия домашнего ареста, покинув место проживания, и ранее уже был судим.