Москва12 авгВести.Гражданин Абхазии, который напал на туристку из России, понесет наказание по всей строгости закона. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут.
Инцидент произошел 2 августа. В Сухуме Ахра Квеквескири применил силу в отношении жительницы Черкесска. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины.
Совершивший противоправные действия в отношении россиянки задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, и, конечно же, он будет наказан по всей строгости законазаявил Киут
Ранее СМИ сообщали, что задержанный в Абхазии уже был ранее судим, а также на момент совершения преступления должен был находиться под домашним арестом.