В Абхазии заявили, что напавший на россиянку житель получит строгое наказание

В Абхазии заявили, что наказание для напавшего на россиянку жителя будет строгим В Абхазии заявили, что напавший на россиянку житель получит строгое наказание

Москва12 авг Вести.Гражданин Абхазии, который напал на туристку из России, понесет наказание по всей строгости закона. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут.

Инцидент произошел 2 августа. В Сухуме Ахра Квеквескири применил силу в отношении жительницы Черкесска. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины.

Совершивший противоправные действия в отношении россиянки задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, и, конечно же, он будет наказан по всей строгости закона заявил Киут

Ранее СМИ сообщали, что задержанный в Абхазии уже был ранее судим, а также на момент совершения преступления должен был находиться под домашним арестом.