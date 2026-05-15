SHOT: незнакомец домогался до туристки из России на пляже в Дананге SHOT: неизвестный мужчина домогался до россиянки на пляже во Вьетнаме

Москва15 мая Вести.27-летняя Кристина из Самары, отдыхавшая с подругами на популярном пляже Kalà Beach Club во вьетнамском Дананге, стала жертвой непристойного нападения, сообщает SHOT. Пока женщины загорали, к лежавшей на животе туристке подбежал неизвестный мужчина и, по словам пострадавшей, раздвинув ее ягодицы, сексуально домогался до девушки.

Кристина сначала оцепенела и не могла произнести ни слова, отмечает Telegram-канал, крикнула от увиденного ее подруга, после чего нападавший покинул место происшествия.

По словам отдыхающих, после инцидента мужчина вел себя нагло и спокойно заявил очевидцам, что ничего такого не произошло, и ушел. Россиянки обратились в местную полицию, однако, как утверждают потерпевшие, вьетнамские стражи порядка отказались регистрировать заявление об изнасиловании. В полиции, по их словам, мотивировали отказ отсутствием видеозаписи. По этой причине показаний Кристины и свидетельств подруг оказалось недостаточно для начала расследования.

15 мая пострадавшая обратилась в российское консульство в Дананге: у нее приняли заявление, организовали переводчика и направили в центральный отдел полиции города для дальнейших действий. Кристина намерена добиваться розыска и привлечения виновного к ответственности.