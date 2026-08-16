Посольство РФ в Египте следит за ситуацией с задержанным в отеле россиянином

Посольство РФ следит за ситуацией с задержанным в Египте россиянином Посольство РФ в Египте следит за ситуацией с задержанным в отеле россиянином

Москва16 авг Вести.Российское посольство в Египте внимательно следит за ситуацией со слесарем из Самарской области, задержанным по обвинению в непристойных действиях в пятизвездочном отеле Шарм-эль-Шейха.

Об этом диппредставительство сообщило РИА Новости. Там указали, что сотрудники консульского отдела также контактируют с египетскими властями и родственниками задержанного.

Сотрудники консульского отдела посольства пристально следят за ситуацией сказали в посольстве

О задержании россиянина Сергея Миронова в Шарм-эль-Шейхе ранее сообщил телеканал НТВ. Мужчина, по словам его жены, споткнулся о шезлонг и случайно дотронулся рукой до арабской женщины. После этого последовал конфликт с мужем местной жительницы. Сергея обвинили в непристойных действиях, он предстанет перед египетским судом.