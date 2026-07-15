Генконсульство РФ выясняет обстоятельства задержания россиян в Айя-Софии Генконсульство РФ проверяет данные о задержании россиян в соборе Святой Софии

Москва15 июл Вести.Генеральное консульство России в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания российских граждан в соборе Святой Софии. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

Там информировали, что работа по этому вопросу идет. В полиции Стамбула подтвердили факт инцидента, отказавшись от дальнейших комментариев, власти провинции и миграционные органы также пока не прокомментировали произошедшее, пишет агентство.

На данный момент информации по этому случаю еще нет говорится в сообщении генконсульства

Ранее стало известно, что 13 июля в Айя-Софии были задержаны двое россиян – Виктория и Игорь. Причиной стало чтение Библии в мечети. Их доставили в полицейский участок, где составили протокол по статье 216 УК Турции о разжигании ненависти или вражды либо унижении отдельных групп населения.