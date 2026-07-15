Турецкие власти задержали двух россиян в соборе Святой Софии Двое россиян, задержанные в Стамбуле, находятся в депортационном центре

Москва15 июл Вести.Двое граждан РФ, задержанные в соборе Святой Софии, находятся в депортационном центре. Сейчас решается вопрос об их выдворении из страны. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Стамбуле.

Дипломаты пояснили, что турецкие власти задержали 36-летнюю Викторию Сергеевну Филонову и 32-летнего Игоря Андреевича Филонова.

Находимся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами. В настоящее время В.С. Филонова и И.А. Филонов находятся в депортационном центре. Управлением по вопросам миграции решается вопрос об их депортации. Держим вопрос на контроле добавили в консульстве

Ранее ряд СМИ сообщил, что россияне были задержаны 13 июля в соборе Святой Софии за чтение Библии. Виктория и Игорь проходят по статье 216 уголовного кодекса Турции – "разжигание ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения".