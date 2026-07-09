В Анталье арестовали гражданку РФ, не пустившую в бассейн девочку в буркини

В Турции арестована россиянка, не пустившая девочку в буркини в бассейн В Анталье арестовали гражданку РФ, не пустившую в бассейн девочку в буркини

Москва9 июл Вести.Гражданка России, не пустившая 13-летнюю девочку в бассейн в буркини, арестована в турецкой Анталье. Об этом сообщила газета Türkiye.

Отмечается, что 64-летняя россиянка работает управляющей в одном из ЖК в районе Махмутлар. Ее задержали после поступления заявления.

Россиянка, работавшая управляющей жилого комплекса, была арестована после жалобы семьи девочки говорится в материале

Управляющая, как подчеркивается, сказала девочке, что пользоваться бассейном нельзя в таком купальном костюме.

В июне сообщалось, что турецкие курорты пустеют без россиян. Хозяева отелей, как уточнялось, уже готовы к снижению цен на июль и август, чтобы привлечь туристов.