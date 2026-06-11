В Турции 27 моделям OnlyFans грозит до 10 лет тюрьмы Прокуратура Турции потребовала до 10 лет лишения свободы для 27 моделей OnlyFans

Москва11 июн Вести.Прокуратура Турции потребовала до 10 лет лишения свободы для 27 подозреваемых, связанных с платформой OnlyFans. Их обвиняют в содействии распространению порнографических материалов и отмывании доходов, полученных преступным путем.

По данным газеты Hürriyet, часть фигурантов признала, что публиковала контент на платформе и получала за это доход, при этом утверждая, что исправно платила налоги. Другие подозреваемые отрицают использование сервиса. Еще пять активных участниц OnlyFans, находящихся за пределами страны, объявлены в розыск.

В феврале турецкие силовики провели масштабную операцию против создателей контента платформы. В ходе рейдов были изъяты активы на сумму около 300 млн турецких лир (почти 6,9 млн долларов). Доступ к OnlyFans в Турции заблокирован по решению суда с июня 2023 года, однако следствие считает, что подозреваемые продолжали пользоваться сервисом и продвигали свои страницы через доступные в стране социальные сети.

Ранее СМИ писали, что мошенники начали похищать средства россиян под предлогом работы на OnlyFans.