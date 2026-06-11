Москва11 июнВести.Прокуратура Турции потребовала до 10 лет лишения свободы для 27 подозреваемых, связанных с платформой OnlyFans. Их обвиняют в содействии распространению порнографических материалов и отмывании доходов, полученных преступным путем.
По данным газеты Hürriyet, часть фигурантов признала, что публиковала контент на платформе и получала за это доход, при этом утверждая, что исправно платила налоги. Другие подозреваемые отрицают использование сервиса. Еще пять активных участниц OnlyFans, находящихся за пределами страны, объявлены в розыск.
В феврале турецкие силовики провели масштабную операцию против создателей контента платформы. В ходе рейдов были изъяты активы на сумму около 300 млн турецких лир (почти 6,9 млн долларов). Доступ к OnlyFans в Турции заблокирован по решению суда с июня 2023 года, однако следствие считает, что подозреваемые продолжали пользоваться сервисом и продвигали свои страницы через доступные в стране социальные сети.
Ранее СМИ писали, что мошенники начали похищать средства россиян под предлогом работы на OnlyFans.