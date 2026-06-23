Юрист Серуканов не исключил, что все модели OnlyFans спонсируют ВСУ Юрист Серуканов: за OnlyFans стоят теневые структуры, спонсирующие ВСУ

Москва23 июн Вести.Юрист, публицист Виталий Серуканов не исключил, что проценты с заработка моделей платформы OnlyFans перечисляются на финансирование Запада, а также ВСУ. Такое мнение он озвучил в эфире ИС "Вести".

По его словам, за OnlyFans стоят теневые структуры.

Любой процент от заработка на этих сервисах идет в том числе на Запад, в том числе на спонсирование ВСУ. Мы знаем, какая там просто колония всяких бандеровок, которые только и работают на то, чтобы скидывать эти деньги террористам, киевскому режиму… Почему мы должны терпеть у себя в стране? Почему мы должны давать зарабатывать этим западным сервисам, которые, повторюсь, к нам настроены крайне агрессивно? сказал Серуканов

Ранее сообщалось, что на фоне скандала с блогером Дианой Шурыгиной в РФ готовят волну проверок моделей с OnlyFans. В июне силовики провели обыск в московской квартире Шурыгиной, после чего в отношении девушки завели уголовное дело.