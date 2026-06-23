Москва23 июнВести.Юрист, публицист Виталий Серуканов не исключил, что проценты с заработка моделей платформы OnlyFans перечисляются на финансирование Запада, а также ВСУ. Такое мнение он озвучил в эфире ИС "Вести".
По его словам, за OnlyFans стоят теневые структуры.
Любой процент от заработка на этих сервисах идет в том числе на Запад, в том числе на спонсирование ВСУ. Мы знаем, какая там просто колония всяких бандеровок, которые только и работают на то, чтобы скидывать эти деньги террористам, киевскому режиму… Почему мы должны терпеть у себя в стране? Почему мы должны давать зарабатывать этим западным сервисам, которые, повторюсь, к нам настроены крайне агрессивно?сказал Серуканов
Ранее сообщалось, что на фоне скандала с блогером Дианой Шурыгиной в РФ готовят волну проверок моделей с OnlyFans. В июне силовики провели обыск в московской квартире Шурыгиной, после чего в отношении девушки завели уголовное дело.