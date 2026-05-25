Хакер выставил на продажу данные о 340 млн профилей на платформе OnlyFans Данные о 340 млн профилей на OnlyFans выставили на продажу в Сети

Москва25 мая Вести.Хакер выставил на продажу в даркнете базу данных о 340 миллионах пользователей платформы OnlyFans, включая подписчиков и создателей контента, пишет профильный портал HackRead.

Пользователи на OnlyFans могут покупать и продавать эксклюзивный фото- и видеоконтент, платформа известна как крупнейший сервис публикации "взрослого" контента эротической направленности.

Объявление появилось…на этой неделе на известном форуме по киберпреступности… Продавец оценил базу данных в 0,313 биткоина, что на момент написания статьи составляло примерно 76 000 долларов США говорится в сообщении

Отмечается, что в базе якобы есть данные об активности аккаунта, личная информация, связанные профили в соцсетях, данные о платежах.

По данным HackRead, собранная информация не является результатом прямого взлома систем OnlyFans. Предположительно, база данных собрана путем сопоставления старых данных из утечек и общедоступных профилей с реальными аккаунтами OnlyFans.

Ранее СМИ писали, что мошенники начали похищать средства россиян под предлогом работы на OnlyFans.