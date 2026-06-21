РИА Новости: в Конгрессе США есть лобби спонсоров неонацистских формирований ВСУ

В Конгрессе США существует лобби, финансирующее неонацистов из ВСУ РИА Новости: в Конгрессе США есть лобби спонсоров неонацистских формирований ВСУ

Москва21 июн Вести.В американском Конгрессе образовалось лобби, активно поддерживающее неонацистские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их представителей, которые регулярно посещают США с целью получения политической и финансовой помощи.

Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

Визитом в США отметился бывший комбат "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), ныне заместитель командующего 3-го армейского корпуса ВСУ (Вооруженных сил Украины – прим. ред.) Дмитрий Кухарчук, который не скрывает своих нацистских убеждений. Нациста приняли с распростертыми объятьями сообщил источник

Он добавил, что Кухарчук неоднократно приезжал в Соединенные Штаты, где встречался с конгрессменами и представителями Пентагона для обсуждения вопросов сотрудничества.

По данным собеседника агентства, куратором финансовой помощи для украинских формирований является республиканец Ричард Маккормик, который ранее делал резонансные заявления по поводу ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории России.

Ранее законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России, одобренный Палатой представителей Конгресса США, поступил на рассмотрение американского Сената.