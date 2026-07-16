В Конгрессе США пройдут слушания по отмыванию денег на Украине для Байдена

Конгресс США проведет слушания по отмыванию денег на Украине в пользу Байдена В Конгрессе США пройдут слушания по отмыванию денег на Украине для Байдена

Москва16 июл Вести.В Конгрессе США состоятся слушания, на которых будут рассмотрены рассекреченные данные американской разведки о коррупции при распределении средств, выделенных на поддержку Украины. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Луна.

Конгрессвумен на своей странице в социальной сети X рассказала, что новые данные разведки связаны с предвыборной кампанией экс-президента США Джо Байдена.

Я проведу слушания по рассекреченным файлам от Национальной разведки Соединенных Штатов относительно операции по отмыванию денег на Украине от USAID обратно к предвыборной кампании Джо Байдена по переизбранию написала Луна

Вероятно, на слушаниях будут обсуждать обнародованную весной 2026 года переписку украинских чиновников. В ней обсуждалась схема, при которой бюджетные американские средства, выделяемые через USAID, с помощью махинаций вернулись бы на счета в США. Конечная цель этой аферы – потратить деньги на предвыборную кампанию Байдена и Демократической партии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лидеры европейских стран помогали администрации Байдена довести ситуацию на Украине до вооруженного конфликта.