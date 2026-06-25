В США перед выборами в Конгресс развернется битва за деньги Политолог Дудаков: противостояние Трампа с Конгрессом усилится выборами

Москва25 июн Вести.В США вскоре усилится противостояние между представителями президентской администрации и Конгрессом. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

На первый план выходит нынешнее противостояние [Дональда] Трампа с Конгрессом. Примерно месяц назад администрация Трампа запросила $350 млрд на расширение военных производств в Америке и на восполнение арсеналов Пентагона. Потому что ракет много потратили сначала на Украине, а потом и в Иране. И сейчас вокруг этих 350 млрд, конечно, копья будут ломаться, и очень серьезно полагает Дудаков

Он указал, что представители Демократической партии попытаются заблокировать выделение этих средств.

Также в подвешенном состоянии остаются вопросы с выделением траншей на восстановление по итогам войны с Ираном. Сначала речь шла про 200 млрд, потом поумерили аппетиты, понизив до 80 млрд. Но и эти деньги пока что тоже администрации Трампа не выделяются заметил он

Основная баталия, полагает эксперт, развернется в начале осени.

Июль для Вашингтона отпускной, в августе законодатели вернутся из отпусков, и в сентябре все эти бюджетные баталии выйдут на первый план. Трамп будет продавать идею о том, что эти деньги срочно нужны для создания новых рабочих мест в штатах Среднего Запада, того самого "ржавого пояса" Америки, а демократы будут указывать, что эти деньги надо тратить на социалку, а не на военные расходы. В таком состоянии ближе к выборам [в Конгресс] американский политический класс и подойдет добавил эксперт

Промежуточные выборы в США, на которых в том числе изберут новый состав Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов, состоятся 3 ноября 2026 года.

Ранее президент США заявил, что достижение общим военным бюджетом США размера 1,5 трлн долларов позволит возродить американскую промышленность и создать новые рабочие места.