Москва5 авг Вести.Президента США Дональда Трампа не беспокоят предстоящие в начале ноября промежуточные выборы в Палату представителей, так как он не воспринимает Конгресс как серьезный инструмент для продвижения своей политики. Такое мнение высказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Также, по мнению журналиста, отношение Трампа к предстоящим выборам может объясняться его планами в связи с выборами президента США в 2028 году.

По словам Богданова, Трамп недоволен как Республиканской партией, так и Конгрессом, который считает абсолютно неэффективным инструментом с точки зрения продвижения своей политики.

Некоторые, мне кажется, неверно оценивают степень обеспокоенности Трампа предстоящими выборами в Конгресс – мне кажется, ему абсолютно плевать. Ну, если не абсолютно, то в значительной степени… Этому есть рациональное объяснение, это не только его в принципе презрительное отношение к Республиканской партии, которое объясняется тем, что на первых этапах Республиканская партия воспринимала его как инородное тело, пытаясь его вытолкнуть, не допустить до выборов. Потом мы все помним, что было после штурма Капитолия, когда возродилось это антитрамповское движение внутри республиканцев. То есть к партии он относится плохо, но он и Конгресс не воспринимает как серьезный инструмент… Если мы вообще посмотрим на все ключевые реформы, которые Трамп может записать себе в актив, то практически все из них были инициированы или даже имплементированы с помощью исполнительных указов, его личных указов… Это же все не было принято на уровне законов, этому противились и демократы, и республиканцы отметил Богданов

Однако возможная потеря республиканцами контроля в Конгрессе, по словам журналиста, может плохо обернуться для Трампа, и этим как раз очень обеспокоены его соратники по партии.

Это открывает, кстати говоря, неприятную лазейку для Трампа уже на следующие два года, остающиеся в Белом доме. Многие республиканцы, в отличие от Трампа, сейчас очень сильно обеспокоены, потому что они-то понимают, что если демократы заберут Конгресс, то, конечно, они запустят процедуру импичмента, уже третьего, в отношении Трампа сказал Богданов

Еще одной причиной такого отношения Трампа к промежуточным выборам в Конгресс, по мнению журналиста, могут быть его планы выдвинуть на выборах президента США в 2028 году своего преемника.

Есть ощущение, что, если он нацеливается на 2028 год и будет продвигать там своего преемника, Трампу гораздо сподручнее действовать из засады. Он всегда любит действовать в качестве аутсайдера, как говорят в футболе, ему комфортно, когда он в осаде, когда все против него, и он, как Супермен, выходит, один в поле воин, против несметных полчищ соперников. И если республиканцы потеряют одну или две палаты в Конгрессе, то сложится именно такая ситуация – в общем-то, выигрышная для него – в контексте уже следующих президентских выборов. Потому что уйдет эффект от того, что у Трампа вся власть была в руках, опять два года можно будет кивать на демократов, говорить своему избирателю – и колеблющемуся тоже: "Вот, вы понимаете, это демократический Конгресс сделал, а я вам сейчас предложу на смену себе условно молодую версию Трампа, Трампа 2.0". Кто это будет – Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, может быть, кто-то еще, – мы пока не знаем резюмировал Богданов

Также Валентин Богданов назвал самый неутешительный для США итог начатой Дональдом Трампом в феврале этого года войны с Ираном.