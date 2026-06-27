Историк Ниланд: Трамп и его противники разыграют карту ИРИ на выборах в Конгресс

Трамп и его противники разыграют карту Ирана на выборах в Конгресс Историк Ниланд: Трамп и его противники разыграют карту ИРИ на выборах в Конгресс

Москва27 июн Вести.Президент США Дональд Трамп и его политические оппоненты будут использовать конфликт с Исламской Республикой Иран (ИРИ) в качестве аргумента в свою пользу на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщил профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд агентству РИА Новости.

Промежуточные всеобщие выборы пройдут 3 ноября 2026 года. По прогнозам экспертов, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Аналитики связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне вооруженного конфликта с Ираном, а также ростом цен.

То, что президент Трамп будет приводить этот аргумент, весьма вероятно​​​. Сторонники американского президента оказывают определенное политическое давление, ожидая урегулирования международных конфликтов заявил Ниланд

По его словам, на промежуточных выборах в ноябре оппоненты Трампа могут активно задействовать международную повестку в качестве одного из главных аргументов в свою пользу.

Конечно, его политические оппоненты сделают это темой ноябрьских промежуточных выборов, утверждая, что лидерство Демократической партии в международных делах намного превосходит лидерство президента Соединенных Штатов добавил Ниланд

Эксперт отметил, что попытки других стран повлиять на главу Белого дома имеют ограниченный эффект из-за его стремления показать себя миротворцем, а также ввиду опасений президента США потерять палату представителей или сенат в пользу демократов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в США вскоре усилится противостояние между представителями президентской администрации и Конгрессом.