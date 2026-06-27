Москва27 июнВести.Президент США Дональд Трамп и его политические оппоненты будут использовать конфликт с Исламской Республикой Иран (ИРИ) в качестве аргумента в свою пользу на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщил профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд агентству РИА Новости.
Промежуточные всеобщие выборы пройдут 3 ноября 2026 года. По прогнозам экспертов, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Аналитики связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне вооруженного конфликта с Ираном, а также ростом цен.
То, что президент Трамп будет приводить этот аргумент, весьма вероятно. Сторонники американского президента оказывают определенное политическое давление, ожидая урегулирования международных конфликтовзаявил Ниланд
По его словам, на промежуточных выборах в ноябре оппоненты Трампа могут активно задействовать международную повестку в качестве одного из главных аргументов в свою пользу.
Конечно, его политические оппоненты сделают это темой ноябрьских промежуточных выборов, утверждая, что лидерство Демократической партии в международных делах намного превосходит лидерство президента Соединенных Штатовдобавил Ниланд
Эксперт отметил, что попытки других стран повлиять на главу Белого дома имеют ограниченный эффект из-за его стремления показать себя миротворцем, а также ввиду опасений президента США потерять палату представителей или сенат в пользу демократов.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в США вскоре усилится противостояние между представителями президентской администрации и Конгрессом.