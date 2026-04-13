Москва13 апр Вести.Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент в связи с затянувшейся войной с Ираном. Такое мнение высказал журналист пула Белого дома Саймон Атеба в своем сообщении в социальной сети X. По его словам, объявленное ранее перемирие между Вашингтоном и Тегераном оказалось ложью.

Атеба считает, что бесконечный конфликт с Ираном приведет к поражению Республиканской партии на ноябрьских выборах в Конгресс. Он прогнозирует, что в итоге Дональд Трамп может быть подвергнут процедуре импичмента. Журналист полагает, что, несмотря на веру людей в слова, "все заканчивается одинаково", намекая на неизбежные негативные последствия для президента и его партии.