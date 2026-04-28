СМИ выяснили, чего опасается администрация Трампа в вопросе конфликта с Ираном Axios: США рискуют оказаться втянутыми в нерешенный конфликт с Ираном

Москва28 апр Вести.Администрация президента США Дональда Трампа опасается, что Вашингтон может быть втянут в замороженное противостояние с Ираном, в ходе которого либо не возобновятся боевые действия, либо не будет заключено соглашение. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники портала сообщают, что в Белом доме опасаются отсутствия военного и дипломатического решения конфликта в ближайшее время. Если события будут развиваться по этому сценарию, то США будут вынуждены удерживать многочисленные силы в регионе еще долгое время, сохраняя морскую блокаду Ирана. В то же время каждая сторона будет наблюдать за противником в ожидании удара от него или потери им бдительности.

Замороженный конфликт – худшее, что может случиться с Трампом с политической и экономической точек зрения говорится в публикации

Советники американского лидера добавили, что президент сейчас колеблется между решением о нанесении по Ирану новых ударов и тем, чтобы подождать и посмотреть, заставят ли санкции Тегеран пойти на переговоры о прекращении ядерной программы. Отмечается, что Трамп разочарован, но "настроен реалистично": не хочет применять силу, но и не отступает от поставленных целей.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии, 21 апреля США его продлили, однако продолжают блокировать иранские порты. На недавних переговорах в Исламабаде стороны никакого соглашения не достигли.