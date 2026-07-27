Эксперт Ибрагимов заявил, что Трамп может дорого заплатить за конфликт с Ираном Эксперт Ибрагимов: иранский вопрос может очень дорого обойтись Трампу

Москва27 июл Вести.Президент США Дональд Трамп должен показать хотя бы какой-то результат в конфликте с Ираном, для того, чтобы Республиканская партия не проиграла выборы в обе палаты парламента в ноябре. Таким мнением с ИС "Вести" поделился преподаватель Экономического факультета РУДН, политолог, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что президент Трамп может очень дорого заплатить в том случае, если обе палаты Конгресса перейдут под контроль демократов.

Многие американисты отмечают, что Конгресс, в принципе, он [Трамп] уже проиграл. Сейчас борьба идет за Сенат, которую он может удержать, так или иначе, если покажет какие-то результаты. Результаты следующие … либо он одерживает какую-то победу промежуточную над Ираном, тактическую, хотя мы с вами понимаем прекрасно, что это, в принципе, невозможно. Либо он какое-то соглашение с ним подписывает. … Перспективы вокруг иранского конфликта для Америки никакой нет. А если демократы выиграют, которые являются явными противниками войны с Ираном, то, соответственно, над Трампом еще больше туч сгущается. Так что у американского президента положение очень и очень незавидное, и иранский вопрос ему очень может дорого обойтись рассказал Ибрагимов

Ранее главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте заявил, что в ноябре демократы получат контроль над обеими палатами американского парламента.