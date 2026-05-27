Politico: республиканцы призывают Трампа не спешить с подписанием сделки с ИРИ

Москва27 мая Вести.Некоторые представители Республиканской партии США призывают американского президента Дональда Трампа не спешить с подписанием сделки с Исламской Республикой Иран, опасаясь, что Вашингтон может заключить невыгодное соглашение. Об этом пишет издание Politico.

Некоторые конгрессмены, как отмечается, призывают администрацию Трампа отказаться от переговоров и продолжить оказывать давление на Тегеран.

Республиканцы предупредили, что в случае поспешных договоренностей с Ираном у него могут остаться инструменты, позволяющие угрожать региону и нарушать коммерческое судоходство в Ормузском проливе говорится в материале

Газета подчеркивает, что наиболее спорными остаются вопросы иранской ядерной программы и обеспечения судоходства через Ормузский пролив.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия.