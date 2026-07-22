Москва22 июл Вести.Выступление президента США Дональда Трампа, обвинившего Китай во вмешательстве в промежуточные выборы, не показали многие крупные телеканалы – это серьезный сигнал для американского лидера. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

Он отметил, что американский народ сталкивается с различными трудностями, которые накаляются на фоне конфликта с Ираном.

Вы посмотрите, сколько крупных телеканалов вообще не показывали его выступление, просто промолчали. Никому до этого нет дела. Все прошло, все забыто, пустые слова. И все это очень серьезный сигнал перед промежуточными выборами, как и опросы, которые показывают, сколько людей не хотят войны с Ираном. У американцев много своих трудностей, особенно у поколения Z, которое не может найти работу сказал Джеральд Селенте

Журналист предположил, что глава Белого Дома стремится контролировать ход промежуточных выборов в США "любым возможным способом".

Я думаю, что промежуточные выборы достанутся демократам, а Трамп будет делать все, чтобы объявить эти выборы незаконными или вовсе отменить их. Он будет пытаться сохранить республиканское большинство в Палате представителей и Сенате, чтобы продолжать делать то, что он делает предположил он

Он обратил внимание на то, что война с Ираном продолжается, а Трамп не планирует ее завершать.

Как он там говорил, она закончится через четыре или пять недель, да? А вот уже пятый месяц. Хорош миротворец, правда? И теперь он пытается разыграть эту карту с Китаем, но это пустая карта, она ни на что не повлияет заключил политолог

В ночь на 17 июля во время обращения к нации Трамп обвинил Китай во вмешательстве в электоральные процессы в США в 2020 году. По словам американского лидера, Пекин несанкционированно получил доступ к персональным данным 220 миллионов избирателей. Трамп назвал это самой масштабной в истории утечкой данных.