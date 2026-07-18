Визит лидера КНР в США по-прежнему ожидается, несмотря на речь Трампа о выборах В Белом доме по-прежнему ожидают визита Си Цзиньпина в США

Москва18 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все так же планирует осенью принять в Белом доме с ответным визитом председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на громкие заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в ход американских выборов. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В этом плане изменений в графике не было отметила Келли в эфире телеканала NewsNation

16 июля Трамп в обращении к согражданам заявил, что Пекин совершил крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов, получив несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей. Американский лидер сказал, что так называемое "глубинное государство" скрывало от руководства в Вашингтоне и общественности информацию о масштабах иностранного вмешательства в выборы.

В КНР заявили, что Пекин никогда не вмешивался и не планирует вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах.