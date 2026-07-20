Москва20 июл Вести.Госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве Пекина в американские выборы.

Трамп ранее заявлял, что, помимо контактов на G20, у него с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом - ориентировочно 24 или 26 сентября.

Глава госдепа заявил журналистам, что визит состоится в сентябре и что Китай продолжает присылать своих представителей для подготовки этого мероприятия, сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп был в Пекине с государственным визитом с 13 по 15 мая по приглашению китайской стороны. Как сообщало агентство Reuters, встреча была полна торжественных мероприятий: от приемов с марширующими солдатами до роскошных банкетов и частных экскурсий по бывшему императорскому саду, а Трамп неоднократно рассыпался в похвалах в адрес хозяина, отмечая его теплоту и авторитет.

И тогда МИД КНР подтвердил, что Си Цзиньпин совершит ответный государственный визит в США осенью этого года.

На прошлой неделе Трамп обвинил китайское правительство во вмешательстве в выборы в США в 2020 году путем кражи 220 миллионов списков избирателей — заявления, которые американские разведывательные агентства ранее опровергли.