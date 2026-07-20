Трамп: США обсудят с Китаем вопрос о вмешательстве в американские выборы

Трамп готов поговорить с Китаем о "вмешательстве" Пекина в выборы США Трамп: США обсудят с Китаем вопрос о вмешательстве в американские выборы

Москва20 июл Вести.Администрация Белого дома планирует обсудить с китайской стороной вопрос о возможном вмешательстве Пекина в американские выборы, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Этот комментарий последовал в ответ на вопрос о возможных последствиях для КНР в связи с обвинениями Пекина в попытках повлиять на избирательный процесс в США.

Посмотрим. Мы будем говорить с ними об этом цитирует Трампа ТАСС

В ночь на 17 июля во время обращения к нации Трамп обвинил Китай во вмешательстве в электоральные процессы в США в 2020 году.

По утверждению американского лидера, Пекину удалось несанкционированно получить доступ к персональным данным 220 миллионов избирателей, что Трамп назвал самой масштабной в истории утечкой данных.

Президент США добавил, что так называемое глубинное государство скрывало от руководства страны и общественности информацию о масштабах иностранного влияния на избирательный процесс.

В свою очередь, представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал обвинения Вашингтона "злонамеренной клеветой".