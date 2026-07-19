Богданов: американские журналисты "под каблуком" у Китая Богданов рассказал о заявлениях Трампа по поводу американских журналистов

Москва19 июл Вести.Президент США Дональд Трамп выявил американских журналистов, которые с "подачи" Китая негативно освещали его деятельность. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По мнению главы Белого дома, правительство КНР хотело, чтобы Трамп проиграл выборы 2020 года.

Китай, как заявил Дональд Трамп, выявил американских журналистов, которые негативно освещали деятельность президента США, и заплатил им крупные суммы денег за написание еще большего количества негативных статей о главе Белого дома. "Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы 2020 года, потому что я ввел против них тарифы"- считает Трамп поделился Богданов

Также по сообщению журналиста, в середине 2018 года Китай активно повлиял на результаты промежуточных американских выборов.

Трамп заявил, что в середине 2018 года Китай работал над влиянием на результаты промежуточных выборов в США, а позже — на результаты президентских выборов 2020 года. Трамп обвинил Китай в похищении информации двухсот миллионов американских избирателей в 18 штатах, начиная с 2020 года добавил Богданов

Помимо этого, он заявил, что противники США, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, обладают возможностями для компрометации избирательной инфраструктуры США.