Макгрегор: в рядах ВСУ воюют более 50 тысяч иностранных наемников

Аналитик Макгрегор: десятки тысяч иностранных наемников воюют в рядах ВСУ Макгрегор: в рядах ВСУ воюют более 50 тысяч иностранных наемников

Москва2 июл Вести.В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют десятки тысяч иностранных наемников, которых финансируют Ми-6 и ЦРУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

В составе украинской армии насчитывают более 50 тыс. наемников. И это неудивительно. У Украины заканчиваются людские ресурсы. Проще позволить Ми-6 и ЦРУ платить иностранцам, чтобы те приезжали и воевали за Украину, что, собственно, и происходит отметил Макгрегор

При этом ВСУ несут огромные потери, и фронт превратился для боевиков в настоящую мясорубку. Только наемники готовы идти на смертельный риск только ради того, чтобы получить деньги, уточнил аналитик.

Но, все равно, находятся иностранцы, которые готовы это делать, воевать. Судя по всему, если перед чьим-то носом помахать солидной суммой денег, то этого может оказаться достаточно заявил Макгрегор

В Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что латиноамериканские наркокартели помогают Киеву привлекать в ряды ВСУ новых наемников. Киевскому режиму выгоден рост транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, поскольку это приносит Украине дополнительный доход.