Эксперт предрек судьбу наемников в рядах ВСУ Эксперт Михайлов: руки у России длинные, и каждый наемник ВСУ понесет наказание

Москва18 авг Вести.Американским наемникам, присоединившимся к киевскому режиму, нужно делать выводы и готовиться к большому трибуналу, заявил ИС "Вести" директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Сейчас на Украине дислоцируются порядка 40 тысяч наемников. Преимущественно в их состав входят представители стран Латинской Америки, Канады и США, обратил он внимание.

Нужно понимать, что руки у России длинные, и каждый понесет заслуженное наказание, независимо от времени: через пять, через десять лет… Сейчас они хорохорятся, пологая, что им ничего пока не будет и они избежали гибели. Все наемники, которые находятся на территории Украины, будут либо уничтожены, либо взяты в плен… В любом случае нужно делать выводы и готовиться к большому трибуналу сообщил Михайлов

Ранее стало известно, что во вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область принимали участие наемники из США, Литвы, Грузии, Великобритании и других стран. Следственный комитет РФ возбудил дела в отношении 35 иностранных боевиков.